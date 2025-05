O Tribunal Penal de Paris considerou Gérard Depardieu culpado por agressão sexual, conforme avançam vários títulos de imprensa nacional.

A justiça francesa iniciou em 25 de março, em Paris, o julgamento do ator Gérard Depardieu, acusado de dezenas de comportamentos sexistas e de alegadas violações cometidas em 2021 contra duas mulheres durante as filmagens do filme Les volets verts.

Depardieu, de 76 anos, compareceu ao tribunal e sentou-se sozinho no banco dos réus. O primeiro dia de audiência ficou marcado por tensões no processo, com os advogados das vítimas a criticarem a atuação da defesa do ator, que classificaram como “manobras dilatórias” com o objetivo de atrasar os trabalhos do tribunal.