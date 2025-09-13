MADEIRA Meteorologia
Turistas multados em 750 euros por desrespeitar encerramento da Vereda do Areeiro

13 Setembro 2025
20:22
Três turistas foram hoje identificados pelo Corpo de Polícia Florestal quando percorriam uma secção interditada do Percurso Classificado PR1 – Vereda do Areeiro, que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, revelou o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

De acordo com comunicado, os visitantes ignoraram a sinalética de encerramento e transporam a porta de segurança instalada no acesso ao trilho, vindo a ser intercetados na zona do Pico do Areeiro.

Cada um pagou voluntariamente a coima de 250 euros, num total de 750 euros, conforme previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 24/2022/M, de 19 de dezembro, que estabelece o regime jurídico dos percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira.

Segundo informação do IFCN, a situação foi comunicada de imediato à Polícia Florestal após o alerta dado por guias turísticos que se encontravam no local, evidenciando a colaboração ativa do setor no cumprimento das normas de segurança.

O presidente do IFCN, Manuel Filipe, citado no documento, sublinha a gravidade da ocorrência: “Os percursos pedestres classificados são património natural e cultural da Região, mas também espaços de risco quando não estão em condições de serem frequentados. O incumprimento das regras de acesso não só coloca em perigo a vida dos visitantes, como compromete o trabalho desenvolvido para salvaguardar o território. A aplicação desta coima demonstra a firmeza da fiscalização e a importância de todos respeitarem as indicações das autoridades”.

Lembra ainda que “a sinalização de encerramento existe para proteger as pessoas e o ambiente”, apelando à responsabilidade individual de quem visita a ilha.

“Queremos que quem nos visita viva experiências únicas e seguras. O nosso dever é preservar os trilhos, mas o dever de cada um é respeitar as normas. A segurança e a conservação estão sempre em primeiro lugar”, defende.

Com este episódio, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através do IFCN, reforça a mensagem de que a segurança dos visitantes e a proteção do património natural estão no centro da estratégia de valorização da rede de percursos pedestres da Região.

