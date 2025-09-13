Turistas multados em 750 euros por desrespeitar encerramento da Vereda do Areeiro

Três turistas foram hoje identificados pelo Corpo de Polícia Florestal quando percorriam uma secção interditada do Percurso Classificado PR1 – Vereda do Areeiro, que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, revelou o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

De acordo com comunicado, os visitantes ignoraram a sinalética de encerramento e transporam a porta de segurança instalada no acesso ao trilho, vindo a ser intercetados na zona do Pico do Areeiro.

Cada um pagou voluntariamente a coima de 250 euros, num total de 750 euros, conforme previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 24/2022/M, de 19 de dezembro, que estabelece o regime jurídico dos percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira.

Segundo informação do IFCN, a situação foi comunicada de imediato à Polícia Florestal após o alerta dado por guias turísticos que se encontravam no local, evidenciando a colaboração ativa do setor no cumprimento das normas de segurança.

O presidente do IFCN, Manuel Filipe, citado no documento, sublinha a gravidade da ocorrência: “Os percursos pedestres classificados são património natural e cultural da Região, mas também espaços de risco quando não estão em condições de serem frequentados. O incumprimento das regras de acesso não só coloca em perigo a vida dos visitantes, como compromete o trabalho desenvolvido para salvaguardar o território. A aplicação desta coima demonstra a firmeza da fiscalização e a importância de todos respeitarem as indicações das autoridades”.

Lembra ainda que “a sinalização de encerramento existe para proteger as pessoas e o ambiente”, apelando à responsabilidade individual de quem visita a ilha.

“Queremos que quem nos visita viva experiências únicas e seguras. O nosso dever é preservar os trilhos, mas o dever de cada um é respeitar as normas. A segurança e a conservação estão sempre em primeiro lugar”, defende.

Com este episódio, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através do IFCN, reforça a mensagem de que a segurança dos visitantes e a proteção do património natural estão no centro da estratégia de valorização da rede de percursos pedestres da Região.