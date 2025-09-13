Turistas multados em 750 euros por desrespeitar encerramento da Vereda do Areeiro

Três turistas foram hoje identificados pelo Corpo de Polícia Florestal quando percorriam uma secção interditada do Percurso Classificado PR1 – Vereda do Areeiro, que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, revelou o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).
De acordo com comunicado, os visitantes ignoraram a sinalética de encerramento e transporam a porta de segurança instalada no acesso ao trilho, vindo a ser intercetados na zona do Pico do Areeiro.
Cada um pagou voluntariamente a coima de 250 euros, num total de 750 euros, conforme previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 24/2022/M, de 19 de dezembro, que estabelece o regime jurídico dos percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira.
Segundo informação do IFCN, a situação foi comunicada de imediato à Polícia Florestal após o alerta dado por guias turísticos que se encontravam no local, evidenciando a colaboração ativa do setor no cumprimento das normas de segurança.
O presidente do IFCN, Manuel Filipe, citado no documento, sublinha a gravidade da ocorrência: “Os percursos pedestres classificados são património natural e cultural da Região, mas também espaços de risco quando não estão em condições de serem frequentados. O incumprimento das regras de acesso não só coloca em perigo a vida dos visitantes, como compromete o trabalho desenvolvido para salvaguardar o território. A aplicação desta coima demonstra a firmeza da fiscalização e a importância de todos respeitarem as indicações das autoridades”.
Lembra ainda que “a sinalização de encerramento existe para proteger as pessoas e o ambiente”, apelando à responsabilidade individual de quem visita a ilha.
“Queremos que quem nos visita viva experiências únicas e seguras. O nosso dever é preservar os trilhos, mas o dever de cada um é respeitar as normas. A segurança e a conservação estão sempre em primeiro lugar”, defende.
Com este episódio, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através do IFCN, reforça a mensagem de que a segurança dos visitantes e a proteção do património natural estão no centro da estratégia de valorização da rede de percursos pedestres da Região.
Os ciclos eleitorais em tempo normal têm o mérito de fazer mexer com o eleitorado. Obrigam a fazer balanços, a comparar promessas, a ler programas. No...
Se uma astróloga me definisse a partir do meu nascimento, diria que nasci em Portugal Continental, mas com “ascendente na Madeira”. Há lugares que o corpo...
Se cada mês fosse uma biblioteca, setembro teria prateleiras de madeira ainda com cheiro a sol, mas já com a promessa do frio a assentar nos cantos. Haveria...
DO FIM AO INFINITO
Sem saber porquê, talvez pela solidão da viagem, ele aceitou o convite da mulher para se sentar à mesa com o seu grupo de amigos. Pegou no copo e arrastou...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
O vídeo – 1.ª parte: um homem bate suavemente à porta de uma casa onde estão a ex-mulher e o filho de nove anos. Passa das quatro da madrugada. Não sabemos...
O fim do verão está aí à porta, encerrando um ciclo conturbado no contexto nacional, marcado por uma sequência de mega incêndios acompanhados de atos políticos...
Foi ainda durante a segunda guerra mundial que George Orwell escreveu e publicou o que viria a ser considerado um dos maiores romances do século XX. Uma...
Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Céu geralmente muito nublado. Aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas....
SIGA FREITAS
Esta semana começou mais um ano letivo universitário. Para muitos jovens madeirenses – e para os seus pais que agora ficam com os olhos lacrimejantes ao...
O poder autárquico é um pilar fundamental da democracia local, pois traduz-se na capacidade dos cidadãos influenciarem diretamente as políticas da gestão...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O curso de Medicina da Universidade do Porto volta a ser a formação com a nota média de acesso mais elevada, já que o último aluno a conseguir entrar na...
Os cursos de formação de professores foram procurados como primeira opção por três vezes mais alunos do que as vagas disponibilizadas pelas instituições...
Apenas metade dos candidatos ao ensino superior na 2.ª fase do concurso nacional ficou colocada, num total de 8.824 novos caloiros nas universidades e...
A chave premiada do Totoloto deste sábado é composta pelos números 4 - 11 - 22 - 26 - 27 e pelo número da sorte 5.
Veja se foi um dos premiados.
Para mais...
A Venezuela denunciou hoje a apreensão ilegal pela marinha norte-americana de um barco de pesca venezuelano que navegava nas águas territoriais do país,...
Nove pessoas que seguiam hoje em duas embarcações, ao largo de Cascais e da praia da Fonte da Telha, tiveram de ser auxiliadas, por causa de “uma interação...
O Sporting venceu hoje por 2-1 na visita ao Famalicão, que sofreu a primeira derrota da época, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol,...
Portugal conquistou hoje sete medalhas, duas de ouro, uma de prata e quatro de excelência, na 9.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões (EuroSkills),...
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assinalou hoje os 100 dias do executivo, considerando que foram tomadas decisões que projetaram o país “para décadas”...
O novo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou hoje que vai manter dois feriados que o antecessor François Bayrou previa retirar no próximo...