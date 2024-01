Os atletas Célia Barbosa (Penafiel) e José Sousa (Macedo de Cavaleiros) venceram hoje o Campeonato de Portugal de Maratona, no Funchal, com emoções bem diferentes no final, a primeira mais eufórica e o segundo em tom recatado.

A corredora penafidelense arrebatou o título de campeã nacional pela primeira vez e deu conta da sua emoção à chegada, ao abraçar a família, após completar a nona edição da Maratona do Funchal em 03:19.03 horas, à frente de Madalena Morgado (Sobreda), que completou os 42,195 quilómetros com o tempo de 03:24.06.

Patrícia Matos, que correu com as cores do Linda-e-Pastora Sporting Clube, gastou 03:41.51 horas e terminou em terceiro lugar.

“É a minha primeira vez no Funchal e logo a ganhar uma maratona. Estou muito feliz mas ainda não consigo falar muito”, começou por dizer a atleta de 37 anos, que expressou o desejo de “voltar para o ano” com vista a bater o recorde absoluto da Maratona do Funchal,

A prova teve início às 07:00, uma hora mais cedo do que nas edições anteriores, uma forma da organização contrariar a subida da temperatura durante a manhã.