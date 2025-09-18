Ribeira Brava: Chega quer desporto como estratégia de promoção de saúde e bem-estar

O candidato do Chega à Câmara Municipal da Ribeira Brava, Roberto Gonçalves, apresentou hoje uma proposta que coloca o desporto e as atividades marítimas no centro da estratégia de promoção da saúde, bem-estar e desenvolvimento do concelho.
A iniciativa pretende transformar o desporto num verdadeiro motor social, cultural e económico, reforçando simultaneamente a ligação da população ao mar.
Entre as medidas apresentadas, destacam-se a criação do Cartão de Desporto Ativo Municipal. disponível para toda a população, incluindo alunos da universidade sénior, utentes de lares e centros cívicos. “O cartão garantirá descontos em associações desportivas, eventos culturais e formações, incentivando a prática desportiva, o voluntariado e a participação comunitária”, informa a candidatura do Chega.
Outra das propostas é a realização de protocolos com associações desportivas e culturais, de forma a “promover sinergias entre desporto, cultura e lazer, com descontos em espetáculos, concertos e atividades locais para quem possuir o cartão”.
Outra das ideias sugeridas por Roberto Gonçalves é o mapeamento das infraestruturas desportivas, de forma a garantir uma “gestão transparente e equitativa dos recintos e verbas municipais, com base no número de utilizadores de cada associação, promovendo igualdade de oportunidades”.
A aposta nas atividades marítimas também é bandeira de campanha, através do “incentivo a modalidades como vela, surf, canoagem, pesca desportiva e mergulho, reforçando a identidade marítima da Ribeira Brava”.
O investimento em novos espaços com destaque para a criação de uma pista de tartan para atletismo e de uma pista de patinagem de velocidade, dotando o concelho de equipamentos modernos e de referência regional também é outra das propostas
Atividades para crianças e jovens também estão na agenda do candidato que pretende promover “programas desportivos diversificados durante todas as férias escolares, incluindo o verão, apoiando as famílias e promovendo hábitos de vida saudáveis”.
Segundo Roberto Gonçalves, esta visão é essencial para o futuro do concelho: “Queremos transformar o desporto e as atividades marítimas em motores de desenvolvimento. O nosso compromisso é criar um município mais saudável, ativo e inclusivo, onde todos tenham oportunidades para crescer e viver melhor.”
Com esta proposta, o candidato sublinha que “o desporto não é apenas competição, mas também saúde, integração social, turismo e dinamismo económico, lançando um apelo à população para se envolver neste projeto de futuro”.
“A ambição é clara: afirmar a Ribeira Brava como concelho de referência na Madeira pela inovação, bem-estar e espírito comunitário”, dá conta a candidatura.
