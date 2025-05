Nos primeiros quatro meses de 2025, os hóspedes entrados no total do alojamento turístico da Região totalizaram 697,5 mil, o que representa um crescimento de 7,7% face ao período homólogo. Também as dormidas registaram um acréscimo, aumentando 9,0% em comparação com o mesmo período de 2024, aproximando-se dos 3,7 milhões.

Dados divulgados pela Direção Regional de Estatística, realçam que os 10 principais mercados emissores representaram 80,4% do total das dormidas registadas em abril de 2025.

Destacaram-se, com um peso superior, a Alemanha (19,4% do total; +5,6% que em abril de 2024) e Portugal (16,7% do total; +39,9%), que neste mês subiu para a 2.ª posição, ultrapassando o Reino Unido - situação que não se verificava desde agosto de 2023. O mercado britânico concentrou 14,5% do total de dormidas, registando um aumento de 2,1% face a abril de 2024. Na quarta posição, em termos de peso relativo no total de dormidas, encontra-se o mercado francês (9,7% do total; -6,2%), seguido pelo mercado polaco (5,9% do total; +40,4%).

Em termos acumulados, de janeiro a abril de 2025, os dois principais mercados emissores registaram variações homólogas nas dormidas em sentidos opostos: o mercado alemão registou um aumento de 3,4%, enquanto o mercado britânico apresentou uma ligeira quebra de 0,7%. Já o mercado de residentes em Portugal (terceiro principal mercado) registou uma variação positiva mais expressiva, de 24,8%.

Em abril de 2025, os proveitos totais e os proveitos de aposento registaram crescimentos homólogos de 22,2% e 26,9%, respetivamente, fixando-se, pela mesma ordem, em 73,5 milhões de euros e 54,0 milhões de euros. No total do País, no mesmo mês, os proveitos totais também registaram uma variação homóloga positiva (+12,6%), tal como os proveitos de aposento, que evidenciaram um crescimento de 13,9%.

Em termos acumulados, as variações, na Região, foram de +21,1% e +23,7%, respetivamente, totalizando, de janeiro a abril de 2025, os 236,4 milhões de euros, no caso dos proveitos totais, e os 168,9 milhões de euros, no que se refere aos proveitos de aposento.

No mês de abril de 2025, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) rondou os 101,33 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +24,0% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 104,40€, em abril de 2024, para 126,11€, em abril de 2025 (+20,8% de variação homóloga).

De janeiro a abril de 2025, o RevPAR no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local com menos de 10 camas) situou-se nos 80,12 euros, representando um aumento de 22,1% face ao período homólogo. No sector da hotelaria, o RevPAR foi de 85,96 euros, correspondendo a uma subida de 22,7%. Quanto ao ADR, os valores foram superiores, fixando-se nos 109,59 euros no conjunto do alojamento turístico (+17,4% em relação ao período homólogo) e nos 112,71 euros na hotelaria (+17,5%).