Green Market vai ter edição especial de sidras e cervejas artesanais

Cervejas e sidras artesanais vão estar em destaque, nos próximos dias 20, 21 e 22, no Mercado Municipal de Câmara de Lobos.

’Green Market - Edição Especial Cervejas e Sidras Artesanais’ é o evento, com entrada gratuita, que vai juntar cervejas e sidras artesanais, gastronomia de rua, música ao vivo, entre outras atrações.

A apresentação oficial aconteceu hoje, com uma exposição de produtos e um brinde, no hall da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com a presença do presidente, Leonel Silva.

“Prepare-se para descobrir o melhor das bebidas artesanais e apreciar a cultura local em um ambiente vibrante e sustentável” convida a autarquia.