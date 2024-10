Bom dia!

A Comarca da Madeira acrescentou um ano de prisão efetiva ao indivíduo que fugiu do Estabelecimento Prisional do Funchal em julho do ano passado. O arguido foi condenado pelos crimes de furto e evasão, mas beneficiou da lei da amnistia por ocasião da visita do Papa Francisco a Portugal e o roubo foi perdoado. O mesmo não aconteceu com o crime de fuga, cuja pena será adicionada à que estava a cumprir antes de escapar da Cancela.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um crime. Mulher assassinada em Machico pelo namorado. Um homem foi detido, ontem, no Caniçal, na posse de armas brancas e altamente medicado. Alegadamente terá, antes, matado a companheira, em casa, na Vereda do Barqueiro, em Machico. Foi um dos dois filhos menores da vítima que encontrou o corpo e alertou as autoridades.

Saiba ainda que Valência foi devastada por chuvas torrenciais e que outubro com 31 navios trouxe quase 75 mil visitantes.

Merece também relevo nesta edição a notícia que dá conta de um evento JM. São Vicente já pensa novo turismo. Fórum valoriza potencial da natureza e do desporto, mas sugere oferta mais descentralizada.

Saiba também que Savoy Residence Monumentalis está 90% vendido e não perca um Roteiro JM com Santos e bruxas em fim de semana de ‘Tragédia a La Carte.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!