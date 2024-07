Dois mortos em comício de Donald Trump, incluindo alegado atirador

Duas pessoas morreram no sábado num tiroteio no comício do candidato presidencial republicano Donald Trump, incluindo o alegado atirador, segundo o procurador distrital do condado de Butler, Pensilvânia, citado pela agência AP e pelo jornal The Washington Post.

De acordo com o procurador distrital do condado de Butler, Richard Goldinger, o homem que disparou no comício de Donald Trump foi morto e um participante no evento também morreu.