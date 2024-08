A entrada no ensino superior pode trazer um misto de emoções associadas a um conjunto de mudanças, que requerem uma adaptação por parte de cada jovem e das suas famílias. Para alguns estudantes a transição para o ensino superior implica alguns desafios e dificuldades acrescidas, alerta a Direção Regional da Saúde.

Numa nota enviada à comunicação social e numa altura em que muitos estudantes se preparam para uma nova etapa na vida - a entrada no Ensino Superior- aquela direção regional diz que os jovens têm de lidar com o impacto de um contexto académico novo e mais exigente, com novos docentes, métodos de ensino e ritmos de estudo e avaliação, a integração em novos grupos de amigos, a mudança de casa e de cidade, sem a presença de familiares ou pessoas significativas (por vezes é o primeiro afastamento da família), a mudança de horários e rotinas, e de responsabilidades assumidas.

Aos jovens que enfrentam esta transição, a Direção Regional da Saúde deixa algumas recomendações, nomeadamente o cuidado com a alimentação, o sono e repouso.

“Lidar com dificuldades faz parte do processo de aprendizagem, por isso é importante manter-se motivado e comprometido com os objetivos”, diz a Direção Regional da Saúde. E alerta que o SESARAM tem uma consulta de apoio para Universitários no Centro de Saúde do Bom Jesus, assim como disponibiliza apoio psicológico.