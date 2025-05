Barcelona sagra-se campeão espanhol pela 28.ª vez

O FC Barcelona sagrou-se hoje campeão espanhol de futebol pela 28.ª vez, depois de vencer na visita ao rival Espanyol, por 2-0, em jogo da 36.ª e antepenúltima jornada.

No dérbi da cidade catalã, o jovem Lamine Yamal, de 17 anos, aos 53 minutos, e Fermín López, aos 90+6, marcaram os golos que valeram conquista antecipada do título, com o FC Barcelona a somar agora 85 pontos, mais sete do que o Real Madrid, quando apenas faltam disputar duas jornadas.

A formação orientada pelo alemão Hansi Flick, que tinha conquistado o título pela última vez em 2022/23, chega ao 28.º cetro e encurta a desvantagem para os ‘merengues’, recordistas com 36.