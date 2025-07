O Serviço Regional de Proteção Civil acolheu, hoje, uma visita de estudo dos alunos do polo do Curral das Freiras.

As crianças tiveram a oportunidade de observar de perto as diversas dimensões do sistema de proteção e socorro da Região Autónoma da Madeira. Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil “ esta prática é fundamental para promover uma cultura de segurança, preparar a comunidade para agir de maneira eficaz em situações de emergência e aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM.”