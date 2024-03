UMa promove formação sobre avaliação parental

A Universidade da Madeira (UMa), através do Centro de Desenvolvimento Académico, vai promover, no próximo mês de abril, a 2ª edição da ação de formação de curta duração ‘Avaliação de capacidade parental e competências parentais em contextos de promoção e proteção’.

Esta formação será ministrada por Dora Pereira, professora auxiliar e Coordenadora do Departamento de Psicologia da UMa, e funcionará nos dias 3, 4, 10 e 11 de abril (das 10h às 13h, nos dias 3 e 10 de abril, e das 15h às 18h, nos dias 04 e 11 de abril), em regime exclusivamente online.

Destina-se a profissionais da área social e terapêutica com competências em matéria de infância e juventude, com o objetivo de aprofundar conhecimentos relativos à compreensão e avaliação da parentalidade em contextos de proteção à infância e desenvolver competências básicas de utilização do Guia de Avaliação das Capacidades Parentais.

As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas até ao dia 23 de março, através do preenchimento do formulário disponível em http://cda.uma.pt.

A participação nesta ação formativa tem um custo de 25 euros, que pode ser pago através de transferência bancária. A informação necessária para efetuar o pagamento será enviada por email após a submissão do formulário de inscrição.