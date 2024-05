UMa coordena projeto Europeu para desenvolver embalagens alimentares inteligentes

A Universidade da Madeira (UMa) é a instituição coordenadora de projeto recentemente aprovado pela União Europeia, no âmbito do Programa PRIMA, para o desenvolvimento de embalagens alimentares inteligentes.

O projeto ‘PASPACK 4.0 - Producing Alternative and Sustainable food bio-based PACKaging from Mediterranean agri-food by-products and waste’ reúne 14 parceiros de oito países da região Euro-Mediterrânica e tem como principal objetivo fornecer soluções alternativas para dois grandes desafios do mundo contemporâneo, nomeadamente o uso excessivo de plásticos (incluindo os utilizados em embalagens alimentares) e simultaneamente contribuir para diminuir a quantidade crescente do desperdício e perda de alimentos.

Assim, e em termos gerais, o projeto recorrerá ao aproveitamento de tecnologias inovadoras com enfoque nas da Indústria 4.0 para desenvolver embalagens alimentares inteligentes, alternativas às existentes.

A Coordenação do Projeto é da responsabilidade do professor José S. Câmara, investigador sénior do Centro de Química da Madeira (CQM) e Docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia.

O ‘PASPACK 4.0’ tem a duração de três anos e vai ser financiado em mais de 1 milhão de euros, cabendo ao CQM/UMa o montante de 130 mil euros.