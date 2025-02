No próximo dia 11 de fevereiro, das 11h00 às 13h00, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, serão realizadas duas palestras, seguidas de debate, subordinadas ao tema ‘Arte e Inteligência Artificial: Limites, Conflitos e Direitos’.

A primeira palestra será proferida pelo professor catedrático Eduardo Fermé, da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Universidade da Madeira, ficando a segunda a cargo do professor Luís Javier, Área de Direito Civil. Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas da Universidad de La Laguna (Espanha).

“Esta atividade académica internacional, procura ser um encontro de saberes, sobre a problemática da Inteligência Artificial nas Artes Visuais, abordando-a sob as perspetivas científica, artística e do direito civil”, descortina o estabelecimento de ensino superior, em comunicado.

O seminário insere-se no âmbito das unidades curriculares de Vídeo, Laboratório em Artes Visuais IV, Projeto em Artes Visuais, Laboratório em Artes Visuais III, e Comunicação Audiovisual em Fotografia e Vídeo do Mestrado em Design e no Mestrado em Design de Media Interativos da UMa, ministradas pelo professor Pau Pascual Galbis, Diretor de Curso da Licenciatura em Artes Visuais.