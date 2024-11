O presidente do Governo Regional reforçou que a educação é fundamental para o desenvolvimento da Região, adiantando que a aposta na transformação digital é para avançar.

A discursar na cerimónia de entrega de prémios de mérito aos alunos da Escola Básica dos 1º, 2º e 3° ciclos com pré escolar Bartolomeu Perestrelo, Miguel Albuquerque assegurou que, para além dos projetos em desenvolvimento como a robótica, manuais digitais e outros, no próximo ano letivo, vão avançar iniciativas com recurso a Inteligência artificial nos estabelecimentos de ensino. É esse o futuro e os jovens da Madeira têm de estar preparados para essa circunstância, sublinhou o governante, e não há que ter receio das mudanças.

Antes, a presidente do conselho executivo da escola, Paula Cardoso, sublinhou que a Escola é uma janela aberta para o mundo, com desafios e obstáculos no percurso, mas mesmo que não pareça fácil, incentivou os alunos a não desistirem, a tentarem superar os medos e seguir em frente.