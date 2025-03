A 2nd Primary School of Karditsa, na Grécia, foi palco, entre 16 e 22 de março, do quarto encontro internacional do projeto Erasmus+ e eTwinning STEAM Innovative Teaching in the Digital Era. O evento reuniu professores de vários países para partilhar práticas inovadoras no ensino de STEAM, com especial enfoque na utilização de recursos digitais.

A EB1/PE da Lombada esteve representada pela coordenadora do projeto, Rosa Luisa Gaspar, e pela professora Carolina Silva, que integraram equipas internacionais ao lado de docentes da Estónia, Noruega, Grécia e Bulgária. A receção contou com uma cerimónia de boas-vindas, evidenciando a hospitalidade da comunidade escolar grega.

Durante a semana, os participantes exploraram metodologias inovadoras através de workshops e atividades interdisciplinares. A equipa portuguesa apresentou os planos de aula Norwegian Biscuits e Discovering Cetaceans and Ocean Heritage. Além disso, professores das escolas parceiras desenvolveram e testaram, com alunos do 6.º ano da escola anfitriã, aulas sobre Energias Renováveis e Segurança Rodoviária, cujos materiais serão adaptados e implementados nas instituições envolvidas.

Os docentes tiveram ainda a oportunidade de frequentar formações no Laboratório de Informática Aplicada & Tecnologias Digitais (AIDigiLab), da Universidade de Tessália. Um dos momentos de destaque foi a sessão sobre Inteligência Artificial, orientada por Vasiliki Chrysiko, doutoranda do Departamento de Florestas, Ciências e Design (DEXYS). Foram exploradas diversas aplicações da IA na educação, incluindo Modelos de Linguagem (LLMs) para criação de materiais didáticos, geração de imagens e vídeos instrucionais e desenvolvimento de avaliações personalizadas. O professor Panagiotis Pappas também dinamizou uma apresentação sobre Scratch e robótica.

Paralelamente, realizou-se uma reunião virtual entre alunos das escolas parceiras. Da EB1/PE da Lombada, participaram turmas do 1.º ciclo, acompanhadas pelas professoras Susana Brito, Diana Perdigão e Carmen Rodrigues. Durante o encontro, os estudantes partilharam informações sobre as suas escolas e cidades e interpretaram canções nos seus idiomas, promovendo a interculturalidade.

“O evento reforçou o compromisso das escolas com a inovação pedagógica e a cooperação internacional, proporcionando experiências enriquecedoras para professores e alunos”, conclui Rosa Luísa Gaspar.