”Preocupado” em “transmitir às crianças valores tais como partilha, solidariedade, empatia, altruísmo, compaixão, entre outro”, o Externato Adventista do Funchal promoveu, na última semana, uma recolha géneros e bens de primeira necessidade para doar à Associação Protetora dos Pobres.

Segundo informa o externato, conseguiram “proporcionar uma grande doação, pois a contribuição dos alunos e respetivas famílias foi gigante. Depois da visita à Associação Protetora dos Pobres, as crianças foram até um jardim onde puderam brincar e desfrutar da natureza e de momentos de amizade a convívio”.

Realizaram também um lanche partilhado com frutos da época, relembrando que o Pão por Deus “é uma tradição portuguesa muito antiga em que as crianças saem à rua e vão de porta em porta pedindo Pão por Deus e recolhem, nos seus sacos de pano, o que recebem para partilhar com os mais necessitados”.