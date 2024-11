Na passada quinta feira, dia 30 de outubro de 2024, Dia Nacional da Luta Contra o Cancro da Mama, o projeto AltamenteGZarco.come aliou-se às iniciativas de sensibilização para a Luta contra o Cancro da Mama, através da atividade ‘Altamente Rosa’, em que os seus Tutores Juniores e os alunos das turmas de 5.º ano de escolaridade construíram um laço humano, no pátio da escola.

De salientar que o laço rosa, símbolo das campanhas contra o cancro da mama, procura incentivar a prevenção e o diagnóstico do cancro da mama. Segundo o estabelecimento de ensino, a ação contou com a presença de diversos elementos da escola. Assim sendo, a equipa do projeto “agradece aos diretores de turma, docentes e alunos envolvidos na atividade, como também a colaboração dos professores Petra Barradas e Sérgio Abreu, na orientação da construção do laço humano”.