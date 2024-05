Escola Francisco Franco representada na Mostra Nacional de Ciência

Os alunos João Oliveira, Norberto Vieira e Tiago Ascenção, do 12.º ano turma 7, da Escola Secundária de Francisco Franco, participaram na Mostra Nacional de Ciência 2024, que decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Os estudantes da Francisco Franco apresentaram o projeto ‘Solarigami’, com o apoio do projeto de robótica - SPAR da Escola Secundária de Francisco Franco, sob a orientação do professor Jorge Monteiro.

O projeto apresentado é fruto da necessidade de uma solução de energias renováveis prática e facilmente transportável. O ‘Solarigami’ resulta da simbiose entre painéis fotovoltaicos e um design único e inovador. As várias opções do ‘Solarigami’, adaptáveis às atividades do quotidiano, facilitam o acesso à sua utilização em qualquer ocasião.

A Mostra Nacional de Ciência 2024 mobilizou cerca de 300 alunos e 100 projetos nas áreas da química; física e matemática; engenharias e tecnologias; ciências sociais e económicas; ciências da terra e ambiente; ciência da saúde e biologia.