Com o intuito de demonstrar como a matemática está presente em diferentes aspetos da vida e estimular o interesse das crianças/alunos pela área disciplinar, a EB1/PE/C da Ponta do Sol promoveu uma semana repleta de atividades educativas e lúdicas com as crianças do pré-escolar e com os alunos do 1.º ciclo no âmbito da comemoração do ‘Dia Internacional da Matemática’, celebrado a 14 de março.

Entre as iniciativas realizadas, e de acordo com uma nota enviada à redação, destacou-se a audição e exploração da história ‘O menino que tinha zero a matemática’, que proporcionou uma reflexão sobre os desafios e superações no processo de aprendizagem. Além disso, os alunos analisaram obras de arte e os seus respetivos artistas, evidenciando a influência da matemática na estética e composição artística.

A escola ressalva que a música também fez parte das celebrações, com a entoação de canções que exploraram padrões matemáticos. As crianças/alunos participaram ainda em jogos desportivos e educativos, promovendo o raciocínio lógico e a cooperação em equipa. As atividades de pensamento computacional incentivaram a resolução de problemas através do pensamento algorítmico, enquanto os desafios matemáticos e quebra-cabeças estimularam a criatividade e o pensamento crítico.

A semana de atividades foi um sucesso, proporcionando uma experiência enriquecedora para as crianças/alunos e demonstraram que a matemática pode ser aprendida de forma divertida e interativa. A celebração não só fortaleceu o gosto pela área disciplinar como também mostrou a sua importância em diversas áreas do conhecimento e da vida quotidiana.