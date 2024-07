EDUCAmedia: Escola da Lombada certificada com selo de excelência

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Programa EDUCAmedia da Direção Regional de Educação, certificou com o Selo de Excelência as escolas que atingiram a classificação máxima (A) no ano letivo de 2023/24.

“Entre as instituições destacadas, a EB1/PE da Lombada sobressaiu pelo excelente trabalho realizado em diversas produções. Demonstraram habilidades notáveis em captação de imagem, som, pós-produção e educação para os media, revelando criatividade e envolvendo ativamente a comunidade educativa”, informa, em comunicado, a diretora da escola, Rosa Luísa Gaspar.

Ao longo do ano letivo, “a escola provou ser competente e capacitada na produção de conteúdos audiovisuais e multimédia, consolidando-se como uma referência regional nessa área. A coordenação do projeto na escola, liderada pela docente Paula Bastos, foi fundamental para alcançar a classificação máxima, com a classificação A, resultando no reconhecimento da EB1/PE da Lombada como escola de referência”, enfatiza a diretora.