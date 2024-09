A Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos organiza, no âmbito das comemorações do seu 25º aniversário, as suas Jornadas Psicopedagógicas com o tema “Uma Escola para o Futuro”. O evento decorre no Auditório do Museu Casa da Luz nos dias 11 e 12 de outubro.

Segundo comenta o estabelecimento de ensino, “o advento da inteligência artificial constitui-se com um estímulo à educação em geral, às escolas em particular cabe o desafio de se adequarem a esta realidade, cuidando do seu bem mais precioso, os seus recursos humanos e os seus alunos”.

Assim, “neste momento crucial para a Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do Caniço, organizar umas jornadas de reflexão sobre o futuro e os desafios, que ele apresenta é também uma forma de comemorar o que foi alcançado. Projetando assim o caminho que pretende fazer para alcançar a sua missão”.

A escola dá conta que “o evento conta com a presença de especialistas da área da tecnologia educativa e da psicologia vindos da Universidade da Madeira, da Universidade de Lisboa, da Universidade do Porto e da Universidade de Coimbra. Serão abordados os desafios que a Inteligência Artificial coloca à educação e também a forma como a tecnologia afeta a saúde mental das comunidades educativas”.

As inscrições estão abertas para professores, psicólogos, técnicos de educação até ao dia 8 de outubro em: https://escola23canico.com/jornadas-psicopedagogicas/