A EB1/PE com Creche de Água de Pena voltou a participar no ‘Dia de Aulas ao Ar Livre’, iniciativa que é assinalada em dois momentos no decorrer do ano letivo. No dia 6 de maio decorreu o seu segundo momento e contou com atividades das três valências da escola, desde a creche, pré-escolar e 1º ciclo.

O Conselho Escolar da Escola de Água de Pena, consciente da importância do brincar na vida das crianças/alunos, inseriu este movimento no Plano Anual de Atividades do estabelecimento, promovendo assim, não só uma melhoria das capacidades sociais, mas também na capacidade de resolução de problemas, no desenvolvimento de ferramentas de trabalho em equipa e, principalmente, na promoção de algo muito divertido e dinâmico, premissas emanadas no projeto. É igualmente preocupação deste grupo de docentes a falta de tempo livre no exterior das crianças o que tem impacto na saúde, bem-estar e desenvolvimento geral.

Neste contexto, na valência creche, na sala do berçário 1, as crianças contactaram com uma plantação em cascas de coco, explorando a terra. Já a sala de berçário 2 realizou um piquenique com vista privilegiada para o aeroporto. As crianças da sala de Transição realizaram um passeio pedestre até a Fonte do Seixo.

Na valência do pré-escolar, o pré-escolar 1 deu início ao projeto “Canteiro de ervas aromáticas” com uma visita ao Centro de Dia Idoso Ativo e à casa da Dona Idalina.

O pré-escolar 2 teve uma manhã diferente, que incluiu um seu passeio por caminhos e veredas pouco conhecidos, com degustação de cana-de-açúcar. O pré-escolar 3 trilhou pelas áreas circundantes da escola.

No que alude ao 1º ciclo, a turma do 1º ano, em contato com a natureza, observou a paisagem e identificou elementos feitos pelo ser humano e elementos naturais.

Os alunos do 2º ano estiveram a preparar uma apresentação ao ar livre. Trabalharam a oralidade, a comunicação, a leitura e a postura.

As turmas do 3º e 4º anos realizaram uma visita de estudo ao Ribeiro Frio, no âmbito do Projeto Eco-Escolas. E os alunos do 4º ano participaram ainda numa aula de enriquecimento de estudo no campo desportivo da escola.