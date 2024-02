Dia da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz comemorado esta quarta-feira

No próximo dia 21 de fevereiro, será comemorado o dia da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, estando prevista a sessão solene para as 15h00.

Estarão presentes nas comemorações várias entidades, entre as quais o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia e o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz.