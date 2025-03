O Clube de Ecologia Barbusano, da Escola Secundária de Francisco Franco, realizou uma saída de campo à Freguesia da Camacha, com o propósito de melhor conhecer o artesanato ligado à obra de vimes e divulgar este património cultural que corre o risco de desaparecer.

A iniciativa, intitulada ‘O Roteiro do Vime e da Obra de Vimes’, ocorreu no passado dia 22 de março e englobou uma ação de sensibilização sobre este tipo de artesanato, no salão paroquial da Camacha, proferida pelo professor Alexandre Rodrigues, enquanto Jordão Gouveia procedia a uma demonstração desta arte de trabalhar o vime.

Seguiu-se uma visita a uma loja de artesanato de vime, propriedade de José Pedro e de Lucinda, no Sítio do Rochão. “Foi uma oportunidade para conhecer um vasto e diversificado número de peças feitas em vime, úteis para diversos fins”, revela a organização, em comunicado.

A parte final da saída contemplou a participação na poda dos vimes, no Sítio do Ribeiro Serrão. “Foi uma experiência muito gratificante que, guiada amavelmente pela senhora Trindade Teixeira, elucidou sobre as especificidades desta cultura e proporcionou, igualmente, bons momentos de convívio. Ficou claro que muitos terrenos, anteriormente ocupados por esta cultura, estão atualmente ao abandono e cheios de mato, o que contribui para o risco de incêndio”, considera Cristóvão Pereira, aditando que “a saída de campo proporcionou um conhecimento mais detalhado sobre todas as etapas que estão associadas ao cultivo do vime, aos vários processos a que é sujeito e à sua transformação em peças de artesanato, de grande valor. Valorizar este tipo de artesanato cria emprego, contribuindo para a fixação das populações no meio rural e salvaguarda a natureza, pelo cultivo dos terrenos”.