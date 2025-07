A tradicional cerimónia da Bênção das Pastas dos finalistas da Universidade Aberta na Madeira terá lugar no próximo dia 12 de julho de 2025, às 17h00, na Igreja do Colégio, no Funchal.

Este momento solene e simbólico marca o encerramento de um ciclo académico e celebra o esforço, a resiliência e a dedicação dos estudantes que agora concluem o seu percurso no ensino superior.

A cerimónia contará com a presença da reitora da Universidade Aberta, professora doutora Carla Padrel de Oliveira, que se junta aos finalistas madeirenses nesta ocasião especial.

Estarão também presentes o coordenador do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta na Madeira, Carlos Barradas, o presidente da Associação Académica da Universidade Aberta, André Pereira Rodrigues, e a delegada regional da Associação Académica da Universidade Aberta na Madeira, Tânia Olival.

A Bênção das Pastas é um momento de forte carga emocional, que reúne familiares, amigos, docentes e representantes institucionais para homenagear os estudantes finalistas. É também uma forma de celebrar não apenas a conquista académica, mas todo o crescimento pessoal vivido ao longo deste percurso.

A Universidade Aberta, pioneira no ensino a distância em Portugal, reforça com esta cerimónia o seu compromisso com a proximidade, a valorização do mérito dos seus estudantes e o reconhecimento das histórias únicas que cada um transporta.

A todos os finalistas, deseja-se um futuro repleto de conquistas, com a certeza de que o conhecimento adquirido e os valores partilhados ao longo destes anos serão sempre faróis no caminho profissional e pessoal que agora se inicia.