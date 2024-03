Diogo Teixeira, aluno do 6.º ano da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Levada), no Funchal, conquistou o 1.º lugar no Campeonato Nacional de Jogos de Matemática, que teve lugar no dia 14 de março, na Universidade de Aveiro, no jogo Rastros.

Cumpre recordar que o evento contou com cerca de 1.800 alunos de 322 escolas de todo o país. Além disso, refira-se que todos os alunos da Região que se sagraram campeões regionais dos diferentes jogos matemáticos, em cada nível de escolaridade, representaram a Madeira no campeonato supramencionado.

A comitiva madeirense, orientada pelos coordenadores regionais de Jogos Matemáticos, os professores Márcia Temtem e Henrique Flores, foi composta por doze alunos, respetivos professores acompanhantes e alguns familiares.

“Foi uma missão com muito sucesso. A Região conseguiu arrecadar sete posições no pódio. Três primeiros lugares (Campeões Nacionais), três vice-campeões e um terceiro lugar”, conforme pode ler-se em comunicado de imprensa.

A finalizar, Armando Barreiro, presidente do concelho executivo do estabelecimento de ensino, deixa um agradecimento à Direção Regional de Educação, Direção de Serviços de Apoio à Juventude – DRJ (Programa Provas Dadas), Coordenadores Regionais dos Jogos Matemáticos, Conselho Executivo da EBSAAS e Encarregados de Educação.