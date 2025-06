No dia 27 de junho, a EB1/PE/C da Ponta do Sol foi palco de uma celebração repleta de cor, música e emoção, com a realização da festa de encerramento do ano letivo. O evento teve lugar no Centro Cultural John dos Passos e reuniu as crianças do Pré-Escolar, que frequentam o edifício da Madalena do Mar e os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB), que frequentam o edifício-sede.

A manhã teve início pelas 09h30 com as encantadoras atuações das crianças do Pré-Escolar, que brindaram os presentes com canções e coreografias temáticas sobre as cores e os “cookies” (em inglês), demonstrando talento, alegria e muito entusiasmo. Um dos momentos mais comoventes foi a apresentação de um vídeo preparado pelas educadoras de infância do grupo dos 5 anos, onde foram relembrados alguns dos melhores momentos vividos ao longo dos últimos três anos. Imagens de brincadeiras, aprendizagens e atividades especiais despertaram sorrisos e algumas lágrimas nos rostos emocionados dos presentes. Seguiu-se a entrega simbólica das cartolas e diplomas aos finalistas do Pré-Escolar, marcando a transição para uma nova etapa.

A celebração contou ainda com um gesto especial por parte dos pais e encarregados de educação, que prepararam uma sentida homenagem aos profissionais da escola – educadoras de infância, auxiliares e professores – como forma de reconhecimento pelo carinho, dedicação e profissionalismo demonstrados ao longo do percurso das crianças.

A partir das 11h30, foi a vez dos alunos do 1.º CEB brilharem, com destaque para os finalistas do 4.º ano, que agora se despedem de uma etapa marcante das suas vidas escolares. Foram homenageados com palavras de apreço e orgulho, protagonizando apresentações simbólicas que refletiram o seu crescimento académico e pessoal.

O ponto alto da celebração foi a atuação “A Maior Flor do Mundo” – uma homenagem a José Saramago – interpretada pelos próprios alunos, que encantaram todos os presentes com a sua entrega, criatividade e sensibilidade artística. Também neste momento, os pais e encarregados de educação prestaram uma homenagem comovente aos professores, reforçando o espírito de união e gratidão que pautou toda a celebração.

No final da festa, houve ainda lugar para um lanche convívio entre alunos, familiares, professores e funcionários, num ambiente de partilha e confraternização que reforçou os laços entre todos os membros da comunidade educativa.

A Direção da escola destacou, com especial apreço, o contributo dedicado de alguns profissionais que marcaram de forma significativa este ano letivo. O professor João Pereira, responsável pelas atividades de Música e Expressão Dramática, teve um papel central na dinamização artística do evento. As educadoras de infância Susan Freitas e Sandra Silva foram também reconhecidas pelo trabalho excecional desenvolvido com as crianças de 5 anos do Pré-Escolar. Já as professoras Maria da Paz (4.º A) e Célia Sousa (4.º B) foram homenageadas pela dedicação e acompanhamento exemplar dos alunos finalistas do 1.º CEB. Também neste contexto, os pais e encarregados de educação prestaram uma homenagem emocionada aos docentes que acompanharam os alunos do 4.º ano ao longo desta importante etapa.

A festa de encerramento do ano letivo foi, acima de tudo, um momento de celebração comunitária, onde se evidenciou o papel da escola como espaço de afeto, aprendizagem e partilha. Entre sorrisos, abraços e alguma nostalgia, ficou a certeza de que o percurso escolar destes pequenos grandes alunos foi pautado por memórias felizes e experiências significativas.

A Direção da escola deseja a todos os alunos umas excelentes férias de verão.