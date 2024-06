Mais de uma dúzia de ‘startups’ portuguesas estão na 5.ª edição do Collision, evento da Web Summit que se realiza até quinta-feira em Toronto, Canadá, através da delegação da Startup Portugal e da Lisboa Unicorn Capital.

As 13 ‘startups’ juntam-se a mais de 2.000 empresas de 130 países e mil investidores que estão previstos na conferência, o evento da Web Summit na América do Norte.

São ainda esperados mais de 40.000 visitantes.

Entre as ‘startups’ na comitiva portuguesa, no âmbito do programa Business Abroad, estão a Ahau Software, a Brandy IM, a EdgenAI, a Enline, a iLof e a iTRecruiter.

Também a Goparity, a Naoris Protocol, a Oddsgate, a Synexis, a Take Carbon, The Carbon Games e a Wiseworld vão à feira em Toronto com a Startup Portugal e a Lisboa Unicorn Capital.

Estas 13 ‘startups’ já levantaram cerca de 18 milhões de euros e contam com mais de 200 trabalhadores.