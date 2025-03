O Rali de Machico marcou o arranque do Campeonato de Ralis Virtual organizado pela Virtual Racing Madeira, - que conta com o apoio do JM - e começou com grande intensidade, com vários pilotos a passarem pelo top-3 ao longo das diferentes especiais de classificação.

Os ralis seguem um formato próximo à realidade, obrigando os pilotos a cumprir controlos horários para entrada nas especiais e parques de assistência, o que aumenta a pressão e a exigência ao longo de toda a prova.

Na classificação geral, Vítor Marcos foi o vencedor com o seu Hyundai i20 Rally2. Pedro Andrade, ao volante de um Volkswagen Polo Rally2, venceu mais especiais do que o líder, mas não foi suficiente para garantir o primeiro lugar, terminando a 12,4 segundos. Duarte Camacho, num Skoda Fabia RS Rally2, fechou o pódio a 16,9 segundos do vencedor.

Na categoria Rally4/R3, Marco Lemos dominou ao volante de um Ford Fiesta, assegurando a vitória com uma margem confortável de 1 minuto e 24 segundos sobre Diogo Matthew, com um Renault Clio R3. Miguel Martins, num Renault Clio Rally4, foi terceiro classificado.

No Troféu NP Publicidade Yaris Cup, Cristiano Silva garantiu o primeiro lugar sem dar margem aos adversários. Guilherme Fernandes e Francisco Gomes ocuparam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.