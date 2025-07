O Funchal acordou na manhã desta quarta-feira com 3.420 novos turistas, que chegaram a bordo do navio de cruzeiro Ventura.

Com uma escala de 10 horas na Madeira – chegou às 7 horas e regressa ao mar às 17 horas –, o Ventura tem o britânico James Alexander Brown como capitão e navega com 1.177 tripulantes, refere nota da APRAM. O navio está a cumprir uma viagem de 14 dias que começou no último sábado, dia 19 de julho, em Southampton, Inglaterra, e termina a 2 de agosto, no mesmo porto.

O Funchal foi o primeiro porto de escala do itinerário, que vai levar depois este navio da P&O Cruises até Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (ilha de Lanzarote), Cadiz e Lisboa.

Agenciado pela Blatas, o Ventura foi construído em 2008 nos estaleiros italianos de Fincantieri. Projetado para receber até 3.727 passageiros e 1.250 tripulantes, o navio custou na altura 690 milhões de dólares, cerca de 587 milhões de euros ao câmbio atual. Em 2018, este navio-irmão do Azura, foi remodelado.