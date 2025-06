No 1.º trimestre de 2025, transacionaram-se 894 alojamentos na Região Autónoma da Madeira (RAM), o que representa uma diminuição trimestral de 31,8% e um aumento homólogo de 28,4%.

Do total de alojamentos vendidos no trimestre, 614 diziam respeito a alojamentos existentes (68,7% do total), sendo os restantes 280 (31,3%) alojamentos novos. Face ao trimestre anterior, estes dois tipos de alojamentos evidenciaram evoluções no mesmo sentido, ou seja, as vendas de alojamentos existentes diminuíram 16,2% e as vendas de alojamentos novos 51,6%. Quando feita a comparação com o trimestre homólogo, verificaram-se, pela mesma ordem, variações de +16,3% e +66,7%.

O valor dos alojamentos transacionados, no período em referência, situou-se nos 265,6 milhões de euros, ou seja, menos 40,1% que no trimestre precedente (443,7 milhões de euros) e mais 65,3% que no trimestre homólogo (160,7 milhões de euros). Nos alojamentos novos, o valor das vendas atingiu os 106,2 milhões de euros (-60,6% e +96,6% que nos trimestres anterior e homólogo, respetivamente), enquanto o relativo aos alojamentos existentes se fixou nos 159,4 milhões de euros (-8,4% e +49,4% face aos trimestres anterior e homólogo, pela mesma ordem).

No trimestre em referência, as famílias madeirenses adquiriram 735 alojamentos habitacionais, -17,1% e +25,4% que nos trimestres anterior e homólogo, respetivamente. Em valor, as transações desta natureza cifraram-se nos 212,1 milhões de euros, -28,5% que no trimestre anterior e +58,1% em relação ao 1.º trimestre de 2024.

No conjunto do País, foram transacionados 41,4 mil alojamentos, no 1.º trimestre de 2025, o que representa uma descida trimestral de 8,5% e uma subida homóloga de 25,0%. Estas transações geraram 9,6 mil milhões de euros, -5,5% que no 4.º trimestre de 2024 e +42,9% face ao mesmo período do ano anterior.