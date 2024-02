Veiga França debate competitividade regional em reflexão da CIP

Nos próximos dias 20 e 21 de fevereiro, a CIP – Confederação Empresarial de Portugal realiza uma iniciativa empresarial de reflexão sobre o estado da economia portuguesa intitulada ‘Pacto Social. Economia para todos’, no Edifício da Alfândega do Porto. No segundo dia de trabalhos, o Presidente da Direção da ACIF-CCIM, Jorge Veiga França, e também Vice-Presidente do Conselho Geral da CIP, participa no debate ‘A competitividade regional multiplica o crescimento?’.

A referida conferência, reunirá empresários, académicos, pensadores, gestores e administradores públicos, que, conjuntamente, tentarão obter conclusões que visem transformar o perfil da economia portuguesa, tendo por base o documento apresentado pela CIP, no passado mês de setembro, para efeitos de preparação de um “Pacto Social” entre o Governo e todos os parceiros sociais, documento esse estruturado nos eixos Crescimento, Rendimento e Simplificação.

Neste âmbito, de modo a possibilitar uma visão integradora da territorialidade que permita o desenho de soluções promotoras da coesão, da cooperação e da competitividade, a ACIF-CCIM irá levar temáticas basilares para o desenvolvimento do tecido empresarial regional. Para o efeito, foram auscultados vários empresários a operar na Região Autónoma da Madeira, no âmbito de uma reunião realizada no dia 6 de fevereiro, com o intuito de promover com as entidades regionais um amplo debate centrado nas temáticas basilares para o desenvolvimento do tecido empresarial regional.