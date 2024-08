O idealista compilou as casas de mais de um milhão que despertaram a atenção dos seus utilizadores este verão. Ainda que Lisboa e Algarve sejam as regiões que concentram as casas de luxo mais atrativas, uma das residências desta lista fica no Funchal.

“Os portugueses continuam a fantasiar no idealista com casas de sonho, mansões, palácios e quintas. Apesar de não estarem acessíveis a todos os bolsos, cada vez mais, os utilizadores dedicam parte do seu tempo livre a ver casas de luxo na internet, tornando-se num dos ‘passatempos’ preferidos de muitas pessoas”, refere aquele portal.

A lista apresenta 10 casas com preços superiores a um milhão de euros que “suscitaram maior interesse entre os seus utilizadores este verão, apesar destes imóveis ainda não terem sido vendidos e continuarem disponíveis no mercado.”

Com anúncio disponível aqui, a casa situada na capital madeirense que integra esta lista é um apartamento situado na Avenida do Infante. Trata-se de um apartamento com 149m2, que conta com uma “sala de estar espaçosa e luminosa, cozinha totalmente equipada, e três quartos, dois deles suítes”. “O terraço privado circundante oferece vistas deslumbrantes. O condomínio conta com piscina, ginásio e jardins”, lê-se no anúncio da casa à venda por 1.250.000€.