O Comandante do Scarlet Lady, o venezuelano Aris Jose Medina Morales recebeu hoje a presidente do Conselho de Administração da APRAM, SA, Paula Cabaço, bem como o agente do navio, Jorge Welsh, para a habitual apresentação de cumprimentos e troca de placas, assinalando a primeira escala deste navio no Porto do Funchal.

Seguiu-se uma visita ao navio que incluiu também um grupo de agentes de viagem da região.

O atual comandante do Scarlet Lady era quem estava no comando do Valiant Lady, quando este navio fez a primeira escala na Madeira, a 21 de outubro de 2022.