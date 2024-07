Nos primeiros seis meses do ano, a RE/MAX Portugal registou um volume de preços de 88,1 milhões de euros nas Regiões Autónomas, em concreto 46,6 milhões de euros nos Açores e 41,5 milhões de euros na Madeira, resultante de 867 transações imobiliárias.

Segundo informação veiculada pela rede imobiliária, os números que traduzem um crescimento do volume de preços de 26,8% e um aumento de 14,5% no número de transações face a igual período do ano passado, mais evidente na região autónoma dos Açores. A primeira metade do ano foi sinónimo de dinamismo para as Ilhas portuguesas, já que o crescimento foi superior à média nacional.

“Nos dados RE/MAX é possível verificar que qualquer que seja a região autónoma, os clientes nacionais intervêm na maioria das transações. No entanto, nos Açores, os clientes nacionais representaram cerca de 87% das transações, um dos valores mais altos a nível nacional cuja média rondou os 75% nestes primeiros seis meses do ano. Já na Madeira, os clientes nacionais representaram quase 69%, ainda assim um reforço face ao período a igual período de 2023.

Não obstante, o reforço do peso dos clientes nacionais nos mercados insulares, continuou a registar-se um incremento da internacionalização que temos vindo a assistir nos últimos anos, com maior peso na Madeira, que tem um mercado relativamente mais internacionalizado do que os Açores, sendo isso notório no número de nacionalidades que transacionaram imóveis nas duas regiões, 30 na Madeira e 15 nos Açores.

Entre os investidores estrangeiros, na região autónoma dos Açores e Madeira foram os norte-americanos aqueles que mais negociaram em imobiliário com a rede RE/MAX – entre janeiro e junho, com as transações a representarem 4,7%, a que se seguiram canadianos (2,0%), franceses (1,3%) e alemães (1,2%)”, lê-se na nota de imprensa.