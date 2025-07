O concessionário da Toyota no Funchal vai inaugurar as novas instalações, este sábado, pelas 18h00, no Caminho do Poço Barral, n.º 40, com a presença do secretário Regional da Economia e de pilotos que vão disputar o rali.

Antecipando o Rali da Madeira 2025, a empresa vai contar com a presença dos pilotos Kris Meeke, Ricardo Teodósio, João Silva e Ruben Rodrigues, que darão uma sessão de autógrafos, e com a exposição de quatro GR Yaris Rally2 que vão competir no Rali da Madeira 2025.

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, vai marcar presença em representação do presidente do Governo Regional.