The Reserve é eleito melhor boutique hotel de luxo do mundo

O hotel The Reserve, no Funchal, venceu esta noite na categoria de Melhor Boutique Hotel de Luxo do Mundo, nos World Travel Awards.

Cristina Mata, diretora do The Reserve, unidade que pertence ao universo Savoy Signature, mostrou-se muito satisfeita com a distinção, ao fim de apenas um ano de abertura do hotel, que fica no último piso do Savoy Palace.

Para Cristina Mata, a distinção significa que o The Reserve “já tem uma marca no ultra luxo”, apesar de ser uma unidade recente.

“É um grande reconhecimento. Tem sido um ano muito bom e muito surpreendente”, avaliou ainda, avançando que há “novos clientes a chegar à Madeira”.