Tech Trends 2025: Tecnologia tem de ser “natural, simples e intuitiva”

Nuno Almeida, mobile B2B Head da Samsung, disse que as pessoas esperam hoje que a tecnologia seja “natural, simples e intuitiva” e, quanto mais invisível for, melhor estará a fazer o seu trabalho.

A intervenção surgiu esta tarde durante o painel sobre “Inteligência Artificial, experiência Real?”.

João Passos de Almeida, territory manager, HPE Aruba, interveio para falar da sustentabilidade.

Neste sentido, deu o exemplo do uso da inteligência artificial para o controlo dos gastos energéticos, desligando equipamentos em determinadas horas em que não estão em uso.