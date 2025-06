A taxa de ocupação hoteleira na Região atingiu, no fim de semana da Páscoa, os 85%, de acordo com a Associação da Hotelaria de Portugal.

Segundo os resultados do inquérito ‘Balanço Páscoa e Perspetivas Verão 2025’, a Madeira foi a região do país a apresentar o crescimento mais expressivo, sendo que a taxa nacional se fixou em 75%.

Em comparação com o inquérito de 2024, o preço médio por quarto fixou-se em 169 euros, o segundo valor mais elevado de Portugal, ficando apenas atrás de Lisboa (180 euros). A média nacional foi de 151 euros.

Perspetivas Verão 2025

Já no que concerne as perspetivas para o verão que se avizinha, a associação dá conta de que o Algarve, os Açores e a Madeira surgem como as regiões com melhor desempenho em termos de reservas para o verão, acima da média nacional.