Em março, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região, fixou-se em 3,818%, registando a 13.ª descida consecutiva neste indicador, na ordem dos 0,11%, comparativamente ao mês anterior.

Dados divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) demonstram que, em março de 2024, a taxa era de 4,73%.

Quanto ao valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação diminuiu 1 euro face ao mês anterior, para os 403 euros, tendo os juros se fixado nos 212 euros (menos 5 euros que o valor do mês anterior) e a amortização nos 191 euros (mais 4 euros que o valor do mês precedente). No mês homólogo, o valor médio da prestação vencida era de 416 euros.

Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou pelo 22.º mês consecutivo, situando-se, em março de 2025, nos 67.532 euros (67.159 euros em fevereiro de 2025). Um ano antes era de 64.490 euros.

A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a DREM informa que a taxa de juro implícita desceu para 3,735%, menos 0,095% que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos diminuiu para os 398 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 70.065 euros (69.512 euros no mês precedente). No País, os juros desceram 4 euros face ao mês anterior, para os 217 euros, enquanto o capital amortizado subiu 2 euros, para os 181 euros.