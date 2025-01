Apesar de a variação do Índice Médio de Preços no Consumidor (IPC) da Madeira, registada em 2024, ter se fixado em 3,3%, menos 1,7% que no precedente, as taxas de inflação subiram em três setores.

De acordo com dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), o indicador de inflação subjacente, medido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, apresentou uma taxa de 3,7%, inferior em 1,4 % ao verificado em 2023 (5,1%).

Bens e serviços

As taxas de inflação registadas nos bens e serviços foi de 1,9% e 4,3%, respetivamente, sendo que em 2023 fixaram-se em 5,1% e 4,7%, na mesma ordem.

Maiores aumentos

É de destacar que os setores ‘restaurantes e hotéis’, ‘comunicações’ e ‘habitação, água, eletricidade gás e outros combustíveis’, registaram os maiores aumentos da taxa de inflação, alcançando os 8,5%, 7,5% e 4,2%, respetivamente.

Em sentido contrário, a classe ‘vestuário e calçado’, foi a única a apontar uma variação negativa, na ordem de menos 1,3 pontos percentuais.

Em dezembro de 2024, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, apresentou uma variação mensal de 0,7% e de 8,2%, se comparado com mês homólogo (0,6% e 7,6% no mês anterior, pela mesma ordem). Entre 2023 e 2024, as rendas subiram 7,1%.

Já no País, o IPC registou uma taxa de variação média de 2,4%, o que representa uma diminuição de 1,9 p.p. em relação ao ano anterior (4,3%)