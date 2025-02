A taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira fixou-se nos 5,7% no 4.º trimestre de 2024, apresentando uma ligeira diminuição de 0,4 pontos percentuais em comparação com o mesmo período de 2023.

Em relação ao trimestre anterior, o indicador manteve-se inalterado, segundo os dados divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística (DREM).

A população empregada na região totalizou 125 mil pessoas, representando um aumento de 1,3% em termos homólogos (+1,6 mil pessoas). No entanto, obteve-se uma ligeira redução de 1,1% em relação ao trimestre anterior (-1,4 mil pessoas).

Por outro lado, a população desempregada, estimada em 7,6 mil pessoas, registou um aumento de 4,6% em relação ao mesmo período de 2023, embora tenha aumentado 0,3% face ao trimestre anterior.

Em termos nacionais, a taxa de desemprego em Portugal situou-se nos 6,7% no 4.º trimestre, o que representa um aumento de 0,6 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 0,1 pontos percentuais em comparação com o ano passado.

As regiões do País que registaram as taxas de desemprego mais elevadas foram a Península de Setúbal (7,7%), Grande Lisboa (7,4%) e o Norte (6,9%). Em contrapartida, a Madeira destacou-se como a terceira região com a taxa de desemprego mais baixa do País, superada apenas pelos Açores (5,4%) e Algarve (5,6%).

No plano anual, a taxa média de desemprego na Madeira em 2024 foi de 5,6%, o que representa uma diminuição de 0,4 pontos percentuais em comparação com 2023, sendo este o valor mais baixo desde o início da série estatística em 2011.

Em termos de desemprego jovem, a taxa entre os 16 e os 34 anos, que não trabalhavam nem envolvidos em atividades de educação ou formação, foi de 10,7%. Este valor manteve-se estável em relação ao trimestre anterior, mas registou uma diminuição de 2,6 pontos percentuais face ao ano passado, conforme realça a secretaria regional de inclusão e cidadania.