TAP com lucro recorde de 177,3 milhões de euros no ano passado

A TAP alcançou no ano passado o maior resultado líquido de sempre, com um lucro de 177,3 milhões de euros, enquanto as receitas ultrapassaram pela primeira vez os 4.000 milhões de euros, anunciou a empresa.

Num comunicado hoje divulgado, a transportadora aérea portuguesa informa que o lucro mais do que duplicou face ao ano anterior, em que o resultado líquido se tinha ficado pelos 65,3 milhões de euros.

Citado no comunicado, o presidente executivo, Luís Rodrigues, considera que “os bons resultados de 2023 confirmam o caminho de recuperação efetuado nos últimos anos pela TAP”.

Contudo, os lucros da companhia poderiam ter sido superiores se o último trimestre do ano não tivesse voltado ao prejuízo, com um resultado negativo de 26,2 milhões, o que acabou por penalizar as contas da empresa, que em setembro apresentava um resultado líquido superior a 203 milhões de euros.

As receitas operacionais em 2023 atingiram também o valor mais alto de sempre da história do Grupo, atingindo um valor de 4,2 mil milhões, uma subida de 730 milhões (+20,9%) face a 2022.

A TAP registou em 2023 um EBITDA Recorrente (resultado líquido somado a juros pagos, impostos, depreciações e amortizações) de 871,6 milhões, com uma margem de 21%.

A transportadora aérea portuguesa terminou o ano com “uma posição de liquidez forte” de 789,4 milhões de euros, “reforçando o caminho de desalavancagem com uma melhoria do rácio Dívida Financeira Líquida / EBITDA a 31 de dezembro de 2023”, refere a nota.

A companhia refere ainda que este ano “vai continuar a ser executada a estratégia para transformar a TAP numa companhia aérea estruturalmente sustentável”, melhorando as operações e “fortalecendo o foco nos mercados-chave” e “gerindo a pressão sobre os custos”.

No comunicado, o presidente executivo da TAP destaca “o aumento da pontualidade e da regularidade na segunda metade do ano, bem como do NPS (que mede o índice de satisfação do cliente)”.

O gestor considera ainda que 2024 será “um ano desafiante, que testará o foco da organização”.

No ano passado a TAP transportou 15,9 milhões de passageiros, representando um aumento de 15,2% em relação a 2022 e atingindo 93% dos valores alcançados em 2019 (pré-pandemia).

O número total de voos operados também aumentou em 11,0% no ano passado, atingindo 88% dos níveis pré-crise.

A capacidade superou igualmente os níveis de 2019, atingindo 101%, representando um aumento de 14,9% face a 2022.

As receitas operacionais atingiram os 4.214,8 milhões, um aumento de 20,9% face a 2022 e de 27,8% relativamente a 2019.

Os custos operacionais recorrentes ascenderam a 3.829,0 milhões, aumentando em 18,3% quando comparado com o valor de 2022.