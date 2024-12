TAP Air Portugal vai ter duas novas rotas para os Estados Unidos da América que vão ligar diretamente Lisboa a Los Angeles e o Porto a Boston.

Os voos entre Lisboa e Los Angeles arrancam a 16 de maio de 2025 e irão operar às terças, sextas e domingos até 26 de maio, data a partir da qual é adicionada uma quarta frequência semanal aos sábados e até 25 de outubro. Os voos descolam de Lisboa às 09:55 e chegam a Los Angeles às 14:40 e têm a duração de 12 horas e 45 minutos. No regresso, os voos partem de Los Angeles às 16:40 e aterram no Aeroporto Humberto Delgado às 12:00 do dia seguinte. O voo tem uma duração de 11 horas e 20 minutos. A rota será operada com aeronaves Airbus A330-900, com capacidade para 298 passageiros. Já as tarifas começam nos 679 euros, ida e volta.

Os voos entre o Porto e Boston têm início a 14 de maio do próximo ano e são realizados às segundas, quartas, sábados e domingos até ao dia 25 de outubro. Partem do Porto às 18:05 e chegam a Boston às 20:30, num voo com a duração de sete horas e 25 minutos. No sentido inverso, os voos partem de Boston às 23:00 e aterram no Porto às 10:35 do dia seguinte, num voo com duração de seis 6 horas e 35 minutos. A rota é servida pelos modernos Airbus A321-Long Range, com capacidade para 168 passageiros. As tarifas estão disponíveis a partir de 529 euros, ida e volta.

A partir de 3 de junho de 2025, um dos voos semanais da TAP entre Lisboa e São Francisco, à terça-feira, passa a fazer uma escala na Terceira, permitindo assim uma nova oferta da Companhia, um voo direto entre a ilha dos Açores e a Califórnia, de forma a servir a numerosa comunidade açoriana ali residente.

Atualmente, a TAP voa de Lisboa para sete aeroportos dos EUA em Nova York, Newark, Boston, Miami, Washington DC, São Francisco e Chicago, e do Porto para Newark.

“Estamos muito entusiasmados por anunciar os novos voos de Lisboa para Los Angeles e do Porto para Boston, e ainda a oferta semanal de um voo direto entre a Terceira e S. Francisco”, afirmou Luís Rodrigues, Presidente da TAP. “Com estas novas rotas, a TAP reforça ainda mais a sua posição privilegiada na ligação transatlântica dos Clientes que pretendem as melhores viagens aéreas entre a Europa, as Américas e África”.