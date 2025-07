A ACIF, a pedido do CVR – Centro para a Valorização de Resíduos, convida à participação na 7.ª Conferência Internacional WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities, que se realizará entre os dias 3 e 5 de setembro de 2025, no Hotel VidaMar, no Funchal.

Este evento constitui, de acordo com a ACIF, “uma referência no domínio da gestão sustentável de resíduos, reunindo especialistas, investigadores, técnicos e empresas com o objetivo de promover a partilha de conhecimento, apresentar soluções inovadoras e debater boas práticas do setor.”.

Organizada pelo CVR – Centro para a Valorização de Resíduos, uma associação privada sem fins lucrativos com uma trajetória consolidada na investigação e inovação em resíduos desde 2002, a WASTES 2025 pretende fomentar uma interação dinâmica entre o meio académico e o setor empresarial.

O programa incluirá, entre outros momentos relevantes, uma sessão especialmente dedicada à indústria, centrada na partilha de experiências, casos de sucesso e soluções tecnológicas com aplicabilidade prática no setor.