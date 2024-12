O Smart Islands Hub (SIH), polo de inovação digital da Região Autónoma da Madeira (RAM), irá realizar, nos dias 12 e 13 de dezembro, no Auditório do Colégio dos Jesuítas, o workshop “Inteligência Empresarial - Transformando Dados em Decisões”.

Este evento destina-se a profissionais das áreas de informática, análise de dados, gestão de informação, decisores públicos e privados, bem como a todos os interessados em análise de dados e Business Intelligence (BI). Gratuito e aberto ao público, tem como objetivo capacitar os participantes com ferramentas e técnicas de BI, permitindo transformar dados em conhecimento e apoiar decisões mais informadas e eficientes.

O workshop será dividido em duas sessões independentes, permitindo a participação em uma ou ambas.

12 de dezembro: “Transformando Dados em Decisões” – introdução aos fundamentos do BI, com apresentação de ferramentas comerciais e open-source disponíveis no mercado. A formação contará ainda com um laboratório prático, onde os participantes terão a oportunidade de interagir com painéis (dashboards) de BI e explorar exemplos de casos regionais.

13 de dezembro: “Criação Rápida e Ágil de Dashboards” – abordagem à arquitetura e implementação de sistemas de gestão de BI. A formação irá abordar detalhes técnicos de casos regionais de BI e incluirá um laboratório prático, no qual os participantes poderão criar dashboards, simples e complexos, de forma rápida e eficiente. As inscrições podem ser realizadas na página do evento.

O SIH, liderado pela ARDITI, é um consórcio que integra a Universidade da Madeira, Startup Madeira, ACIF-CCIM, Cecolab, Smart Energy Lab e a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Este polo promove a adoção de tecnologias digitais avançadas, especialmente entre as PME, através de iniciativas de desenvolvimento, teste e experimentação. O projeto é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).