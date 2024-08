O Seven Seas Grandeur regressou esta manhã, ao Porto do Funchal, onde atracou no cais norte, com 1259 pessoas a bordo.

Proveniente de Cadiz, viaja com 719 passageiros e 540 tripulantes.

Fica na Madeira 11 horas e parte às 18h00 para os Açores.

O navio está a fazer um cruzeiro de 16 noites que começou em Barcelona a 24 de agosto, com escalas em Alicante, Motril, Cadiz, agora, no Funchal, seguindo-se Ponta Delgada, Horta, Halifax, no Canadá, depois as cidades norte-americanas de Portland, Boston, Newport e Nova Iorque, onde termina a viagem a 09 de setembro.

O Seven Seas Grandeur fica posicionado nos próximos meses na América do Norte.

Regressa à Madeira a 13 de novembro de 2025, no âmbito de nova viagem de reposicionamento para os Estados Unidos.