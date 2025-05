José Manuel Rodrigues procedeu na tarde desta sexta-feira à sua primeira inauguração oficial, enquanto secretário regional da Economia. O objeto foi a ONE MN Realty, uma imobiliária que chega agora à Região, instalando-se nas Galerias 31 de janeiro loja 12, no Funchal, em resultado de um investimento na ordem dos 100 mil euros, contando com seis colaboradores e tendo Marco Nóbrega como CEO da marca na Região.

A simbologia da primeira participação numa abertura ser precisamente no imobiliário, reflete também “a dinâmica económica regional, em particular do setor do imobiliário. O ano passado, as transações na medida de alojamentos familiares ultrapassaram a barreira dos 1.000 milhões de euros, sendo que 3.800 alojamentos foram transacionados num aumento de 15,8% e em termos de volume de negócios de 37%”, conforme partilhou o governante.

José Manuel Rodrigues revelou ter consciência do outro lado da moeda, a falta de habitação (mais) acessível para os locais, sendo “por isso que o Governo Regional também está a apostar nesse setor, construindo habitação quer para aqueles que mais precisam”, aqui agregando a classe média “por via do apoio a custos controlados que será realizado pelas cooperativas e julgo que em conjunto e dinamizando também o mercado de arrendamento com outros incentivos poderá se satisfazer este nicho de mercado que é eventualmente o mais importante a precisar de habitação neste momento na Região Autónoma da Madeira”.

A Realty One GROUP “é uma marca com génese nos EUA que se distingue pelo seu ‘mindset inovador’. Ao longo dos últimos 20 anos, a marca cresceu passando de 30 lojas para 900 em vários países, e em menos de 5 anos, cobriu Portugal de ponta a ponta, já com 32 lojas. A Madeira entra numa lógica de expansão”, diz, por seu turno, Marco Nóbrega. E explica que a Madeira “está a funcionar bem, com muitos clientes estrangeiros, e nós temos de ir atrás de o mercado está a funcionar”, especificando que “90% dos nossos clientes são estrangeiros”.