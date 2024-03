A Secretaria Regional da Economia, através de comunicado à imprensa, garante que “o preço do gasóleo na Madeira está mais baixo do que no resto do País, incluindo os Açores”.

Quando comparado com os preços praticados no continente, verificamos que, no caso do gasóleo, os madeirenses estão a pagar menos 23 cêntimos em relação ao continente e menos cerca de três cêntimos quando comparado com os Açores.

Enquanto, na Região, o gasóleo – que é 70% do combustível consumido – está a custar 1,38 euros por litro, no continente, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo simples está nos 1,613 euros.

Feitas as contas, por cada enchimento de um depósito de 50 litros de combustível, significará, na Região, uma poupança de 11,65 euros, quando comparado com o mesmo abastecimento no continente. Se uma família atestar o depósito duas vezes por mês, significará uma poupança próxima dos 24 euros.

No caso da gasolina sem chumbo de 95 octanas que está a custar, na Madeira, 1,62 euros, quando comparamos com os valores praticados no continente, verificamos que está mais barata 12 cêntimos.

Só os Açores apresentam um valor mais baixo neste combustível, com 1,471 euros por litro.